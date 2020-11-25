Романцев назвал Марадону величайшим футболистом всех времен

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился воспоминаниями о Диего Марадоне, который скончался в возрасте 60-ти лет 25 ноября.

«Мне повезло. Три матча провел против него. Один как игрок, два — как тренер. С тех пор прошло достаточно много времени, по футбольным меркам изменилось многое. Но он как был Марадоной, так и оставался Марадоной в возрасте. Для меня в дискуссии о том, кто король футбола — Пеле или Марадона — выбор очевиден. Это Марадона. У меня много сторонников по данному мнению. Марадона — величайший футболист всех времен. Да, возможно, с возрастом он несколько растерял свои навыки, но ему это прощалось. Великим дозволено больше, чем нам смертным.

Что касается его личности, персоны, то это выражалось уже вне футбольного поля. Во время матчей он был футболистом. Когда он получал мяч, то сразу было видно, что это необычный игрок. Он мог сделать то, чего не мог никто. Но никогда никаких показных падений в его исполнении не было. Никогда просто так он не хватался ни за ногу, ни за голову. Если уж он действительно падал, то его на самом деле сбивали с ног.

Матчи с «Наполи»? Конкретно про Диего Армандо была простая установка: «Удержим Марадону — можем не проиграть, можем выиграть». Думаю, я в этом не оригинален. Любая команда, которая играла против Марадоны, в первую очередь думала о том, как его сдержать, чтобы добыть положительный результат», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Андреем Сенченко.

В качестве футболиста Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос» и «Химнасия».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о смерти Марадоны.