Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Фейеноордом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с голландским «Фейеноордом», передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, ЦСКА может играть интенсивно и должен путем усиления, замен держать уровень игры. Гончаренко отмечает, что тренерскому штабу хотелось бы давать больше пауз Николе Влашичу, но, зная его характер, они стараются держать его на поле по 90 минут.

«Глобальных проблем не вижу, мы не думаем о количестве игр», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится 26-го ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 20.55 мск.

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