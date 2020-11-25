Капитан «Лацио» поделился эмоциями от победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл итальянскому «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Риме и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Лацио» забитыми мячами отличились Чиро Иммобиле (2) и Марко Пароло. В составе «Зенита» — Артем Дзюба.

После игры капитан «Лацио» Марко Пароло поделился эмоциями от победы своей команды, передает Mediaset.

По словам капитана, это был идеальный вечер, потому что «Лацио» выиграл, приблизился к выходу из группы и вся команда заслуживает поздравлений.

Пароло отмечает, что итальянский клуб знает, что делает важную работу, но впереди две фундаментальные игры.

«Посвящаю забитый мяч своей семье, которая поддерживает меня долгие годы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.