Капитан «Лацио» поделился эмоциями от победы над «Зенитом» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» проиграл итальянскому «Лацио» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Риме и завершилась со счетом 3:1.
В составе «Лацио» забитыми мячами отличились Чиро Иммобиле (2) и Марко Пароло. В составе «Зенита» — Артем Дзюба.
После игры капитан «Лацио» Марко Пароло поделился эмоциями от победы своей команды, передает Mediaset.
По словам капитана, это был идеальный вечер, потому что «Лацио» выиграл, приблизился к выходу из группы и вся команда заслуживает поздравлений.
Пароло отмечает, что итальянский клуб знает, что делает важную работу, но впереди две фундаментальные игры.
«Посвящаю забитый мяч своей семье, которая поддерживает меня долгие годы», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.