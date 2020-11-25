Боярский раскритиковал игру «Зенита» в матче с «Лацио»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский раскритиковал игру команды в матче с «Лацио» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянского клуба, причем первый мяч «Зенит» пропустил уже на 3-й минуте игры. Поражение лишило подопечных Сергея Семака шанса выйти в плей-офф Лиги чемпионов, команда идет на последнем месте в группе, набрав всего одно очко.

«Тактически нет логики в игре. Она несуразная. Единственный козырь — дальние передачи, но он не действует. Дзюба оправдал сегодня эту теорию и забил гол, но на этом игру строить нельзя. Центр стоит, ничего не происходит», — заявил Боярский.

Ранее сообщалось, что «Зенит» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.