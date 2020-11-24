Исинбаева приняла решение выйти из наблюдательного совета РУСАДА

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева приняла решение с 1 января выйти из Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает пресс-служба организации.

Также из Наблюдательного совета выйдет Андрей Строкин.

Данное решение вызвано с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями.

РУСАДА отмечает, что в организации единодушно поддержали данное решение.

Также в РУСАДА принято решение досрочно прекратить полномочия и остальных членов действующего Наблюдательного совета и его формирования в обновленном полноценном составе.

Ранее в РУСАДА оценили влияние «закона Родченкова» на мировой спорт.