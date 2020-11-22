Четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус

Четыре футболиста московского ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи», сообщает Metaratings.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

Сомнительные тесты сдали Константин Кучаев, Вадим Карпов, Виктор Васин и Алан Дзагоев.

Отмечается, что все четверо изолированы от партнеров по команде. Их участие в следующих матчах ЦСКА находится под вопросом.



Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ.