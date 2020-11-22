Шевченко отправила в нокаут Липски на турнире UFC 255

Представительница Киргизии Антонина Шевченко одержала победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 255, который прошел в Лас-Вегасе.

36-летняя спортсменка одолела бразильянку Ариану Липски.

Бой продолжался два раунда и завершился техническим нокаутом в исполнении Шевченко, для которой этот успех стал девятым в профессиональной карьере смешанных единоборств.



Липски же проиграла свой шестой поединок из 25, проведенных в октагоне.

Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон анонсировал свое возвращение в октагон после майского поражения от Джастина Гэтжи в бою за временный титул чемпиона промоушена в легком дивизионе.