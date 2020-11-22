Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Встреча проходила в Лондоне, продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3.

Таким образом, Медведев стал третьим российским теннисистом, вышедшим в финал Итогового турнира ATP.

В прошлом это удавалось Евгению Кафельникову (1997-й год) и Николаю Давыденко (2008-й и 2009-й год).

Напомним, что в финале российский теннисист сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.