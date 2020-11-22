Медведев стал третьим российским теннисистом, вышедшим в финал Итогового турнира ATP
Карен Саркисян
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Встреча проходила в Лондоне, продолжалась два часа 36 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3.
Таким образом, Медведев стал третьим российским теннисистом, вышедшим в финал Итогового турнира ATP.
В прошлом это удавалось Евгению Кафельникову (1997-й год) и Николаю Давыденко (2008-й и 2009-й год).
Напомним, что в финале российский теннисист сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Ранее сообщалось, что Надаль сразится с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP.