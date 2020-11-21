В «Металлурге» опровергли новость о драке между хоккеистом и ассистентом тренера

В магнитогорском «Металлурге» опровергли новость о драке между хоккеистом Николаем Прохоркиным и ассистентом тренера Александром Гольцем, передает Sport24.

«Где вы все это берете? Чего пацанам что-то делить? Какая еще драка? Они еле ногами шевелили, наелись. Они еле до самолета доползли, коврики расстелили, пожрали и спать», — сказал первый вице-президент команды Сергей Ласьков.

Сообщалось, что драка произошла из-за того, что Прохоркин обсуждал со своем партнером по команде Сергеем Плотниковым неудачные результаты в последних играх, а Гольц потребовал прекратить беседу.

Ранее сообщалось о том, что хоккеист магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин подрался в самолете с ассистентом тренера Александром Гольцем.