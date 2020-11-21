Ягудин оценил выступление Коляды на российском этапе Гран-при

Экс-фигурист Алексей Ягудин оценил выступление Михаила Коляды на российском этапе Гран-при.

«Гениальная программа. Миша, мы так тебя любим, для тебя тройные — как орешки. Но почему только двойной сальхов? Я редко такое говорю, но это гениально», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Коляда занял первое место в соревнованиях мужчин.

Напомним, соревнования проходят с 20 по 22 ноября в Москве.



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