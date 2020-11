Конор подписал контракт на бой против Порье

Бывший обладатель двух чемпионских титулов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор подписал контракт на бой против Дастина Порье. Об этом сообщает TheMacLife.

Поединок состоится 23 января 2021 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 257.

Напомним, что предстоящий поединок станет вторым для Макгрегора и Порье. В первой встрече, прошедшей в 2014 году, победу одержал ирландский спортсмен.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов не собирается возвращаться в октагон.

BREAKING: Conor McGregor (@thenotoriousmma) has signed his bout agreement for his rematch with Dustin Poirier for January 23. pic.twitter.com/2Pmh4MdZyj