Конор подписал контракт на бой против Порье
Вадим Балканов
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Бывший обладатель двух чемпионских титулов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор подписал контракт на бой против Дастина Порье. Об этом сообщает TheMacLife.
Поединок состоится 23 января 2021 года в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 257.
Напомним, что предстоящий поединок станет вторым для Макгрегора и Порье. В первой встрече, прошедшей в 2014 году, победу одержал ирландский спортсмен.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов не собирается возвращаться в октагон.
BREAKING: Conor McGregor (@thenotoriousmma) has signed his bout agreement for his rematch with Dustin Poirier for January 23. pic.twitter.com/2Pmh4MdZyj— TheMacLife (@Maclifeofficial) November 19, 2020