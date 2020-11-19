Боец ММА Харитонов поделился мыслями об угрозах от Яндиева
Вадим Балканов
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов поделился мыслями об угрозах со стороны Адама Яндиева, пообещавшему ему «что-то нехорошее». Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, он не опасается возможного продолжения конфликта с 32-летним бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в отношении которого уже возбуждено два уголовных дела.
«Я никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее», — сказал Харитонов.
Ранее Адам Яндиев рассказал о причинах возникновения конфликта с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Сергеем Харитоновым.