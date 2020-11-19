Боец ММА Харитонов поделился мыслями об угрозах от Яндиева

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов поделился мыслями об угрозах со стороны Адама Яндиева, пообещавшему ему «что-то нехорошее». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, он не опасается возможного продолжения конфликта с 32-летним бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в отношении которого уже возбуждено два уголовных дела.

«Я никого не боюсь и иду только вперед. За кем правда — тот и сильнее», — сказал Харитонов.

Ранее Адам Яндиев рассказал о причинах возникновения конфликта с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Сергеем Харитоновым.