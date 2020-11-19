Медведев оценил выступление Джоковича на турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Во втором туре соревнований Медведев обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3.

После матча Медведев прокомментировал свою победу, передает Tennis Majors.

Российский теннисист отметил, что ему нравится играть с Джоковичем, потому что сербский теннисист является одним из величайших спортсменов в истории. Медведев отмечает, что против него серб сыграл не лучшим образом, но такое бывает со всеми.

«Я рад победе, отлично себя чувствую и уверен в себе», — добавил он.

Напомним, что вне зависимости от результата матча против аргентинского теннисиста Диего Шварцмана Медведев вышел в полуфинал турнира ATP с первого места в квартете. Его следующим соперником станет испанец Рафаэль Надаль или грек Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что Медведев одолел Джоковича и вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР.