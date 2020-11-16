Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что участники летних Олимпийских игр в Токио будут вакцинированы, передает Kyodo News.

По информации источника, вопрос о вакцинации обсуждался в ходе встречи Баха с премьер-министром Японии Есихидэ Суги.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти в период с 24-го июля по 9-е августа 2020-го года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены и пройдут с 23-го июля по 8-е августа 2021-го года.

Ранее менеджер Хабиба сообщил о заражении коронавирусом.