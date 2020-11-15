Экс-дзюдоист Носов рассказал, что бойца Яндиева задерживал ОМОН

Экс-дзюдоист Дмитрий Носов рассказал в Instagram, что бойца смешанных единоборств (MMA) Адама Яндиева задерживал ОМОН.

«За Яндиевым пришел ОМОН», — написал Носов в сториз.

На Яндиева заведено два уголовных дела по факту нападения на бойцов Сергея Харитонова и Руслана Абдо. Инцидент произошел 13 ноября.

Харитонов утверждает, что между ними произошел конфликт из-за финансового вопроса. У него диагностированы сотрясение мозга, травма глаза и перелом носа.



Ранее Яндиев заявил, что не бил Харитонова кастетом.