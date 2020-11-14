Сборной Норвегии запретили вылет в Румынию на матч Лиги наций

Сборная Норвегии по футболу не смогла вылететь в Бухарест на матч Лиги наций против национальной команды Румынии. Об этом сообщает пресс-служба федерации футбола «викингов».

По официальной информации, соответствующий запрет поступил от министерства здравоохранения Норвегии, которое дало указание всем игрокам и членам тренерского штаба сесть на карантин.

Отмечается, что из-за этого решения под вопрос попало проведение не только игры с Румынией, но и матч против Австрии, запланированный на 18 ноября в Вене.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о потенциальном внедрении Fan ID на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).