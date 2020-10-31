Фредди Крюгер посетил раздевалку «Рубина»

31 октября казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в матче чемпионата России со счетом 3:1.

Примечательно, что футболисты команды из Татарстана отпраздновали победу с персонажем фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгером, который пришел к ним в раздевалку. Соответствующее фото клуб выложил в Instagram.



Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября празднуется Хеллоуин.

Ранее «Рубин» одержал победу над «Арсеналом» в матче РПЛ.