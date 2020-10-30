Черчесов поздравил Марадону с юбилеем

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил с юбилеем легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, передает «Спорт-Экспресс».

Тренер вспоминает, что, даже несмотря на персональную и умелую опеку Кулькова в матче московского «Спартака» и итальянского «Наполи» в «Лужниках» Марадона находил возможность обострять и принимать нестандартные решения. Черчесов отмечает, что аргентинский футболист бил штрафные и ни разу не попал в створ ворот.

«Само присутствие Марадоны на поле уже настраивало на определенный лад и вратаря, и «Спартак» в целом. Желаю, чтобы у Марадоны и в жизни, и в карьере все складывалось. Человеческого счастья, Диего!» — сказал он.

30-го октября Марадоне исполняется 60 лет.

Ранее сообщалось, что ни один клуб РПЛ не победил в первых восьми матчах еврокубков этого сезона.