Черчесов поздравил Марадону с юбилеем
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил с юбилеем легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, передает «Спорт-Экспресс».
Тренер вспоминает, что, даже несмотря на персональную и умелую опеку Кулькова в матче московского «Спартака» и итальянского «Наполи» в «Лужниках» Марадона находил возможность обострять и принимать нестандартные решения. Черчесов отмечает, что аргентинский футболист бил штрафные и ни разу не попал в створ ворот.
«Само присутствие Марадоны на поле уже настраивало на определенный лад и вратаря, и «Спартак» в целом. Желаю, чтобы у Марадоны и в жизни, и в карьере все складывалось. Человеческого счастья, Диего!» — сказал он.
30-го октября Марадоне исполняется 60 лет.
Ранее сообщалось, что ни один клуб РПЛ не победил в первых восьми матчах еврокубков этого сезона.