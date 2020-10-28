Фигурист Траньков высказался о победе Хабиба на Гэтжи

Российский фигурист Максим Траньков высказался о победе Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи, передает Sport24.

Напомним, поединок прошел 24 октября. Россиянин взял верх над американцем во втором раунде.



«Слышал, что Хабиб победил, поздравляю российского спортсмена. Но большого интереса для меня это не вызвало», — сказал Траньков.

Ранее Тони Фергюсон не согласен с первым местом Хабиба в рейтинге UFC.