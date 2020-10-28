Менеджер Хабиба высказался о первом месте россиянина в рейтинге UFC
Андрей Черников
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Али Абдель-Азиз, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался о первом месте россиянина в рейтинге организации вне зависимости от веса.
«Один из лучших людей, каких только можно встретить. Самый доминирующий чемпион в истории UFC. В этом все дело. Он реализовал мечту и помог сделать это многим другим. Люблю тебя, мой брат», — написал Абдель-Азиз в Instagram.
24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя российский спортсмен объявил о завершении карьеры.
Ранее Хабиб официально возглавил рейтинг лучших бойцов UFC.