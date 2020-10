Президент Примеры раскритиковал решение «Барселоны» выступать в Суперлиге

Глава Примеры Хавьер Тебас раскритиковал решение каталонской «Барселоны» выступать в Суперлиге.

Напомним, президент сене-гранатовых Хосеп Бартомеу 27 октября заявил, что клуб принял предложение участвовать в новом турнире. Интересно, что Бартомеу в этот же день покинул свой пост.

«Неудачное заявление Хосепа Бартомеу в его последний день в «Барселоне» о присоединении к слабому и воображаемому соревнованию, которое их погубит. Бартомеу был успешен, но потом допустил много ошибок», — написал Тебас в Twitter.

Ранее «Барселона» приняла предложение об участии в европейской Суперлиге.

Unfortunate @jmbartomeu statement on his last day about @fcbarcelona joining a weak and imaginary competition which would be their ruin. It confirms his ignorance about the football industry. Sad end for a president with successes and lately many mistakeshttps://t.co/byyci9cl8h