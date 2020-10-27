Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с присвоением звания мастера спорта и замазала фамилию Косторной

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Команда тренера Этери Тутберидзе на странице в Instagram поздравила российскую фигуристку Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса (МСМК), опубликовав фотографию с соответствующим указом Министерства спорта РФ.

Фамилия чемпионки Европы Алены Косторной на фотографии была замазана.

Напомним, что Алена Косторная в июле перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Ранее призер Олимпийских игр отметил выступления молодых фигуристов на Кубке России.