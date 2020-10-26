Опубликованы уникальные кадры подготовки Хабиба к бою с Гэтжи

Команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова опубликовала на его YouTube-канале видео о подготовке россиянина к поединку против американца Джастина Гэтжи.

В ролике представлены кадры весосгонки спортсмена, который рассказывает о своих тренировках и жесткой диете. Также показаны встречи бойца с экс-чемпионом UFC Даниэлем Кормье и командой россиянина Александра Волкова.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи, прошедший 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254, завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. После боя чемпион промоушена объявил о завершении карьеры.

Ранее американский боец смешанных единоборств (MMA) Тони Фергюсон обратился к Нурмагомедову.