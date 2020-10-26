Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом»
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом», передает официальная страница армейского клуба в Twitter.
По словам защитника, почти все, кто приезжает в гости к ЦСКА, играют закрыто, от обороны. Дивеев считает, что «Арсенал» тоже выберет такую стратегию.
«Они хорошо действуют в контратаках. Если команда пропустит первой, то возможно, перейдет в позиционное нападение», — сказал он.
Напомним, что матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 26-го октября. Начало — в 18:00 мск.
Ранее сообщалось, что Муса стал свободным агентом.
Сегодня сыграем первый из трёх матчей за семь дней!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 26, 2020
⚽ #ЦСКАарсенал
�� #РПЛ
⏲ 19:00 мск
�� #ВЭБарена
�� Матч Премьер
�� https://t.co/K7dLlSDGmw pic.twitter.com/mVwqUEWPn0