Защитник ЦСКА поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом», передает официальная страница армейского клуба в Twitter.

По словам защитника, почти все, кто приезжает в гости к ЦСКА, играют закрыто, от обороны. Дивеев считает, что «Арсенал» тоже выберет такую стратегию.

«Они хорошо действуют в контратаках. Если команда пропустит первой, то возможно, перейдет в позиционное нападение», — сказал он.

Напомним, что матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 26-го октября. Начало — в 18:00 мск.

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