Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос, были ли в клубе случаи заболевания коронавирусом

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, были ли в клубе случаи заболевания коронавирусом, передает «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, задача петербургского клуба состоит в соблюдении медицинского протокола и всех соответствующих медицинских предписаний — как в Российской премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Семак отмечает, что «Зенит» изначально очень ответственно подходил к этому вопросу и не собирается расслабляться и дальше.

«Если в команде возникают какие-то сомнительные случаи, то мы информируем об этом Роспотребнадзор и РПЛ, а также принимаем все необходимые меры, предусмотренные медицинским протоколом. Но это вовсе не означает, что клуб обязан сообщать прессе всю информацию, которая проходит по «служебным» каналам», — добавил он.

После 12-и туров РПЛ «Зенит» имеет в своем активе 24 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице.

Ранее спортивный директор «Химок» прокомментировал победу над «Ростовом» в РПЛ.