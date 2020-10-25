Орлов раскритиковал Дзюбу за матч с «Рубином»
Вадим Балканов
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Известный журналист и спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу за матч с казанским «Рубином». Об этом сообщает «СЭ».
По его мнению, 32-летний форвард был малоактивен и не показывал тот КПД, который у него был ранее.
Специласт отметил полузащитника Александра Ерохина и его выход в стартовом составе.
«Он смотрится неплохо: вышел и сразу гол забил», — сказал Орлов.
Ранее сообщалось, что актер Михаил Боярский прокомментировал поражение «Зенита» от «Рубина».