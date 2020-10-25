Орлов раскритиковал Дзюбу за матч с «Рубином»

Известный журналист и спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу за матч с казанским «Рубином». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 32-летний форвард был малоактивен и не показывал тот КПД, который у него был ранее.

Специласт отметил полузащитника Александра Ерохина и его выход в стартовом составе.

«Он смотрится неплохо: вышел и сразу гол забил», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Боярский прокомментировал поражение «Зенита» от «Рубина».