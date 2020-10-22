Мама братьев Миранчуков оценила игру сыновей в Лиге чемпионов

Елена Миранчук, мама футболистов Антона и Алексея Миранчуков, оценила игру сыновей в Лиге чемпионов, передает Sport24.

Напомним, Антон провел 70 минут за московский «Локомотив» в матче против австрийского «Зальцбурга» (2:2), а Алексей забил дебютный мяч за итальянскую «Аталанту» в поединке против датского «Мидтьюлланна» (4:0).

«Большое спасибо армии болельщиков за поддержку. Я просто счастливая мама. Смотреть два матча Лиги чемпионов в один день — это очень круто», — сказала Елена Миранчук.

Ранее Юрий Семин оценил дебют Алексея Миранчука за «Аталанту».