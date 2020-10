Хабиб заткнул американских ведущих в прямом эфире

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов резко отреагировал на вопросы ведущих программы First Take на канале ESPN. Видео опубликовано на странице ESPN MMA в Twitter.

Во время эфира журналисты спросили у россиянина, почему он не заинтересован в реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

«Гэтжи дает мне новую мотивацию, он сильный соперник. Если вы говорите о Коноре — бой с ним не мотивирует меня и не дает энергии. Драться с ним? Ради чего?» — сказал боец.

Несмотря на ответ россиянина, известный американский ведущий Стивен А. Смит продолжил спрашивать чемпиона UFC о Макгрегоре.

«Я не хочу обсуждать это дерьмо», — сказал Нурмагомедов.

Ранее россиянин назвал условие для реванша с Макгрегором.

"Right now, I don't even want to talk about this s---."@TeamKhabib is focused on fighting Justin Gaethje at #UFC254 and nobody else (via @FirstTake) pic.twitter.com/XGzJFUanl3