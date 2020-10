Хабибу и его отцу посвятили трогательный анимационный ролик

Телеканал BT Sport опубликовал в Twitter анимационный ролик, посвященный Хабибу Нурмагомедову и его отцу Абдулманапу Нурмагомедову.

В видео вспоминаются знаковые моменты из жизни чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), такие как борьба с медведем, завоевание титула, невозможность отца получить визу в США и смерть Нурмагомедова-старшего.

24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254 Нурмагомедов проведет поединок против американца Джастина Гэтжи. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей.

From the mountains of Dagestan to UFC champion.



Whether in spirit, or in person, Abdulmanap was in Khabib's corner every step of the way.



"Father's plan" is not finished just yet. The job is not quite done...#UFC254 pic.twitter.com/iAGJJmrtXl