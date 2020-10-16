Новичок «Спартака» Мозес прилетел в Москву

Новичок «Спартака» Виктор Мозес прилетел в Москву, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.



Напомним, футболист арендован москвичами до конца сезона-2020/21. Также «Спартак» имеет право выкупа игрока.



В прошлом сезоне хавбек выступал за миланский «Интер». Права на нигерийца принадлежат лондонскому «Челси».

Ранее сообщалось о том, что Доменико Тедеско хочет встретиться с Олегом Романцевым.