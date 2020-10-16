Новичок «Спартака» Мозес прилетел в Москву
Андрей Черников
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Новичок «Спартака» Виктор Мозес прилетел в Москву, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
Напомним, футболист арендован москвичами до конца сезона-2020/21. Также «Спартак» имеет право выкупа игрока.
В прошлом сезоне хавбек выступал за миланский «Интер». Права на нигерийца принадлежат лондонскому «Челси».
Ранее сообщалось о том, что Доменико Тедеско хочет встретиться с Олегом Романцевым.
�� Виктор Мозес – в Москве! #ВитяТыДома ������ pic.twitter.com/c2p4Jnf3jx— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2020