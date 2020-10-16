Гендиректор «Зенита» объявил о завершении трансферной кампании

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника Дмитрия Чистякова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, действующие чемпионы России больше не будут совершать другие покупки в нынешнее трансферное окно.

Также функционер отметил, что клубу, несмотря на покупку Чистякова, не удалось закрыть дополнительные потребности.

В настоящее время подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментитровал решение Тушинского суда Москвы оштрафовать «Спартак» за нарушение правил Роспотребнадзора.