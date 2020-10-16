Гендиректор «Зенита» объявил о завершении трансферной кампании
Вадим Балканов
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника Дмитрия Чистякова. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, действующие чемпионы России больше не будут совершать другие покупки в нынешнее трансферное окно.
Также функционер отметил, что клубу, несмотря на покупку Чистякова, не удалось закрыть дополнительные потребности.
В настоящее время подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России.
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