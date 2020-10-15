Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился фотографиями из отпуска.

Хоккеист проводит отпуск в России, на даче вместе со своим отцом. В Stories Instagram форвард выложил фотографии, как он жарит шашлык и сосиски. Примечательно, что вместе с отцом и сыном Овечкиными на даче находятся сразу пять овчарок.

«Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли — 2020 в первом раунде.

Ранее сообщалось, что жена Овечкина спела дуэтом с Любовью Успенской.