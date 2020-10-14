Геркус рассказал о причинах задержки трансфера Мозеса в «Спартак»

Экс-генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах задержки трансфера игрока лондонского «Челси» Виктора Мозеса в московский «Спартак».

«По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» все утрясли, остаются непонятки между агентством игрока и «Спартаком». Вопрос должны закрыть сегодня или завтра», — написал Геркус в Telegram.



В прошлом сезоне хавбек выступал за миланский «Интер» на правах аренды.

Ранее «Спартак» пошутил над коронавирусом у Криштиану Роналду.