Геркус рассказал о причинах задержки трансфера Мозеса в «Спартак»
Андрей Черников
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Экс-генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о причинах задержки трансфера игрока лондонского «Челси» Виктора Мозеса в московский «Спартак».
«По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» все утрясли, остаются непонятки между агентством игрока и «Спартаком». Вопрос должны закрыть сегодня или завтра», — написал Геркус в Telegram.
В прошлом сезоне хавбек выступал за миланский «Интер» на правах аренды.
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