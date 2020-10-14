Вратарь сборной Украины поблагодарил команду за победу над Испанией

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан высказался после победы над национальной командой Испаний в матче группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, все игроки проявили себя на поле максимально самоотверженно.

«Я думаю, что наш план сработал на 100%, потому что мы получили то, что хотели.

Вся команда — настоящие герои, мы пошли на многое ради успеха. Сейчас мы счастливы, но уже завтра нам нужно забыть эту победу и готовиться к следующим играм», — сказал Бущан.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу над сборной Испании.