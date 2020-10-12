«Спартак» отреагировал на наказание за нарушение санитарного режима

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов высказался о решении Тушинского районного суда по делу о нарушении санитарного режима на домашнем стадионе красно-белых в матче десятого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

Ранее стало известно, что столичный клуб был оштрафован на 300 тысяч рублей.

«Есть решение суда, будем внимательнее работать с болельщиками. Обжаловать решение не будем», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

По итогам встречи Роспотребнадзор сообщил, что на стадионе присутствовало более 20 700 болельщиков. Также на матче были выявлены грубые нарушения мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции.