Роднина подвергла критике шоу «Ледниковый период»

Экс-фигуристка Ирина Роднина поделилась мнением о шоу «Ледниковый период», передает «Советский спорт».

«Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять», — сказала Роднина.

Также она отметила, что такие программы лучше «Улицы разбитых фонарей».



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