Роднина подвергла критике шоу «Ледниковый период»
Андрей Черников
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Экс-фигуристка Ирина Роднина поделилась мнением о шоу «Ледниковый период», передает «Советский спорт».
«Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять», — сказала Роднина.
Также она отметила, что такие программы лучше «Улицы разбитых фонарей».
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