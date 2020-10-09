Клуб Мхитаряна отправил подарки болельщикам в Армении

Клуб итальянской Серии А «Рома» совместно со своим благотворительным фондом направил подарки армянским болельщикам через посольство страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «волков».

Отмечается, что всего в Армению было направлено 117 пакетов с футбольной атрибутикой римского клуба и спортивной одеждой. Данным жестом «Рома» решила оказать поддержку жителям, которые переживают непростые времена в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе.

«Мы хотим помочь детям, женщинам и мужчинам, которые в настоящее время находятся в очень сложной ситуации», — заявил генеральный директор «Ромы» Гвидо Фиега.

Капитан сборной Армении по футболу и хавбек римской команды Генрих Мхитарян поблагодарил свой клуб за данную инициативу. Ранее футболист призвал Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона остановить войну в Карабахе

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.