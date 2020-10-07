Фергюсон резко высказался о возможном поединке с Хабибом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон высказался о возможном поединке против чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Пусть Хабиб хоть на пенсию уходит, он может делать все, что хочет. Не буду же я держать его за руку. Могу разве что быть с ним рядом, словно гребаный брат по оружию. Это все, что я могу сказать», — цитирует Фергюсона ESPN.

Поединок между Нурмагомедовым и американцем срывался пять раз.

Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал о страхе организовывать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном.