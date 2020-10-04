«Тоттенхэм» на выезде разгромил «МЮ» в матче чемпионата Англии
Андрей Черников
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Лондонский «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 6:1.
В составе победителей точными ударами отметились Тангай Н'Домбеле, Серж Орье, а также Гарри Кейн и Сон Хын Мин, которые оформили дубли. За «красных дьяволов» отличился Бруну Фернандеш. На 28-й минуте был удален игрок «МЮ» Антони Марсьяль.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
АПЛ. 4-ый тур
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 1:6
Голы: 1:0 — Фернандеш, 2 (п); 1:1 — Н'Домбеле, 4; 1:2 — Сон Хын Мин, 7; 1:3 — Кейн, 30; 1:4 — Сон Хын Мин, 37; 1:5 — Орье, 51; 1:6 — Кейн, 79 (п).