В ЦСКА выявлена вспышка COVID-19

В московском баскетбольном клубе ЦСКА выявлена вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что инфекцией заразились Никола Милутинов, Семен Антонов и Янис Стрелниекс.

В молодежном составе «армейцев» положительные тесты выявлены у семи игроков, один из них уже подтвержден. ЦСКА-2 не поедет на матч 1/16 Кубка России в Чебоксары.



Ранее футболист «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своих симптомах коронавируса.