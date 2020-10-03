Фанаты «Спартака» вывесили огромный баннер перед матчем с «Зенитом»
Андрей Черников
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В эти минуты идет матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Перед началом игры фанаты красно-белых вывесили огромный баннер.
«В атаку!» — гласит надпись на полотне.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Спартак» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛ.
Сегодня только так! ����#СпартакЗенит pic.twitter.com/u0csMRhBuf— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 3, 2020