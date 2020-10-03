Фанаты «Спартака» вывесили огромный баннер перед матчем с «Зенитом»

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В эти минуты идет матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Перед началом игры фанаты красно-белых вывесили огромный баннер.

«В атаку!» — гласит надпись на полотне.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Спартак» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛ.