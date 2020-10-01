Матч с ПАОКом в ЛЧ стал для «Краснодара» 500-м в истории
Анатолий Ильинский
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Ответный матч «Краснодара» с греческим ПАОКом в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА стал для российского клуба 500-м в истории.
Встреча завершилась победой «быков» со счетом 2:1. Отечественная команда впервые пробилась в групповой этап престижного турнира.
Помимо «Краснодара», в ЛЧ Россию представят «Зенит» и «Локомотив». Жеребьевка пройдет сегодня, 1 октября.
Ранее «Краснодар» выложил фото из раздевалки после выхода в групповой этап ЛЧ.