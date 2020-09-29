«Тоттенхэм» по пенальти обыграл «Челси» в матче четвертого раунда Кубка лиги

«Тоттенхэм Хотспур» в серии пенальти переиграл «Челси» в лондонском дерби в рамках четвертого раунда Кубка английской лиги.

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «шпор», завершилась со счетом 2:1. На 19-й минуте отличился форвард «Челси» Тимо Вернер. В концовке игры Эрик Ламела забил мяч и перевел матч в серию 11-метровых ударов, где точнее оказались футболисты «Тоттенхэма» — 5:4.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Соперник «Тоттенхэма» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

Ранее команды объявили составы на матч Кубка английской лиги.

Англия. Кубок лиги. 4-й раунд

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Челси» (Лондон) — 2:1

Голы: 0:1 — Вернер, 19; 1:1 — Ламела, 84.