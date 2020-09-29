Сборная России опубликовала время и место проведения ближайших матчей
Антон Борисов
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Сборная России опубликовала на странице в Twitter расписание ближайших матчей.
8 октября на «ВЭБ Арене» в Москве пройдет товарищеский матч против национальной команды Швеции. Начало — в 19.15 мск.
11 октября на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций УЕФА. 14 октября на том же стадионе подопечные Станислава Черчесова примут Венгрию. Оба матча начнутся в 21.45 мск.
Ранее Черчесов назвал условие для возвращения нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в сборную России.
⚡️ Стадионы и время начала октябрьских матчей. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/AoR8jlqbcI— Сборная России (@TeamRussia) September 29, 2020