Сборная России опубликовала время и место проведения ближайших матчей

Сборная России опубликовала на странице в Twitter расписание ближайших матчей.

8 октября на «ВЭБ Арене» в Москве пройдет товарищеский матч против национальной команды Швеции. Начало — в 19.15 мск.

11 октября на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций УЕФА. 14 октября на том же стадионе подопечные Станислава Черчесова примут Венгрию. Оба матча начнутся в 21.45 мск.

Ранее Черчесов назвал условие для возвращения нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в сборную России.