«Ротор» получил разрешение сыграть матч против «Рубина»
Андрей Черников
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Волгоградский «Ротор» получил разрешение сыграть матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает пресс-служба лиги в Telegram.
Напомним, волгоградцы пропустили встречи чемпионата России с «Ростовом» и «Краснодаром» из-за вспышки COVID-19 в команде.
Игра состоится 27 сентября в 19:00.
Ранее «Ротору» засчитали техническое поражение за неявку на матч Кубка России.