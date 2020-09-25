«Ротор» получил разрешение сыграть матч против «Рубина»

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Волгоградский «Ротор» получил разрешение сыграть матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает пресс-служба лиги в Telegram.

Напомним, волгоградцы пропустили встречи чемпионата России с «Ростовом» и «Краснодаром» из-за вспышки COVID-19 в команде.

Игра состоится 27 сентября в 19:00.

Ранее «Ротору» засчитали техническое поражение за неявку на матч Кубка России.