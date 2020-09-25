Вадим Балканов

Столичный «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Эльсеиду Хюсаю. Об этом сообщает Area Napoli.

По информации источника, руководство красно-белых готово выплатить за 26-летнего игрока около €5 млн. Сам Хюсай получит оклад в размере €2 млн за сезон.

В настоящее время переговоры находятся на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА будет находиться в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы сезона-2020/21.