РФС признал ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом»

Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочным решение засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче восьмого тура чемпионата страны против екатеринбургского «Урала».

Соответствующее решение было принято после анализа работы видеоарбитров специальным советником генерального секретаря организации и командой проекта системы видеопомощи рефери (VAR) в России.

«В матче «Урал» — «Зенит» система VAR ошибочно не определила офсайд в моменте с голом Дзюбы», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

Форвард отличился на четвертой минуте встречи. Гол вызвал много споров, так как во время передачи Данилы Кругового Дзюба находился на линии офсайда. Главный арбитр Сергей Карасев сперва зафиксировал положение «вне игры», но после подсказки от VAR засчитал мяч.

Ранее Дзюба высказался о спорном голе в матче с «Уралом».