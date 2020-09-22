Дубль Ибрагимовича помог «Милану» одолеть «Болонью»

В очередном матче первого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» оказался сильнее «Болоньи».

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро» при одной тысяче зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил 38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович.

Этот успех позволил подопечным Стефано Пиоли набрать свои первые три очка в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что наставник греческого ПАОКа Абел Феррейра поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара».