Топ-менеджеру «Металлурга» грозит уголовное преследование за передачу взяток

Топ-менеджеру клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» грозит уголовное преследование за передачу взяток военкому от игроков, передает 74.ru.

Сотрудника клуба подозревают в том, что он передавал деньги военкому Магнитогорска Андрею Житникову от хоккеистов команды. Отмечается, что Житников уже находится под стражей.

В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.



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