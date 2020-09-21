Топ-менеджеру «Металлурга» грозит уголовное преследование за передачу взяток
Андрей Черников
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Топ-менеджеру клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» грозит уголовное преследование за передачу взяток военкому от игроков, передает 74.ru.
Сотрудника клуба подозревают в том, что он передавал деньги военкому Магнитогорска Андрею Житникову от хоккеистов команды. Отмечается, что Житников уже находится под стражей.
В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.
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