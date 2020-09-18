Экс-глава СБР Кравцов не признал вину в растрате 14 млн рублей

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов не признал свою вину в растрате средств, сообщает РИА «Новости».

18 сентября в Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство об аресте функционера.

«Кравцову было предъявлено обвинение 18 сентября в совершении преступления… Вину свою он не признал», — заявил следователь.

Кравцов обвиняется в начислении зарплаты фиктивным сотрудникам. Отмечается, что в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года он перевел около 14 млн рублей.

Бывшему главе Союза биатлонистов России (СБР) вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье составляет десять лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что следствие просит арестовать экс-главу СБР Кравцова.